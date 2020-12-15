شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تستسلم لمخاوف تجدد الإغلاقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع رغم ارتفاعها طوال الجلسة الاثنين بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات السفر مع إطلاق حملة لقاح كوفيد-19 في أرجاء الولايات المتحدة بينما قفزت أسهم اليكسيون لصناعة الأدوية في أعقاب عرض شراء سخي من أسترازينيكا البريطانية.

المؤشرات ما لبثت أن غيرت اتجاهاتها، حتى أغلق كل من مؤشر داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز على تراجع حيث سيطرت المخاوف من الوباء مجدداً مع وصول عدد الوفيات بسبب كورونا في أمريكا إلى 300 ألف حالة ووسط تحذيرات من العودة إلى الإغلاق التام في نيويورك.

وأغلق داو جونز منخفضاً 184.82 نقطة عند 29861.55 نقطة ماحياً مكاسب وصلت خلال الجلسة إلى 200 نقطة مخترقاً لبعض الوقت أعلى مستوى على الإطلاق. وانخفض ستاندرد آند بورز بنسبة 0.4% إلى 3647.49 نقطة، بالمقابل ارتفع ناسداك 0.5% إلى 12440.04 نقطة.

وحذر عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو من أن المدينة قد تشهد «إغلاقًا تامًا» قريبًا. وقال: «نشهد مستوى الإصابة بفيروس كورونا الذي لم نشهده منذ مايو / أيار، وعلينا أن نوقف هذا الزخم، وإلا فسيكون نظام المستشفيات لدينا مهددًا».