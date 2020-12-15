شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض بعد بيانات الصادرات الروسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تداولات يوم الإثنين رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووقع القمح تحت وطأة الضغوط عقب بيانات الصادرات الروسية ليسجل أكبر خسائر يومية في أسبوعين.



وكشفت بيانات حكومية بأن روسيا – المصدر الرئيسي للقمح – خطط لفرض ضريبة قدرها 25 يورو (30.4 دولار) لكل طن سيتم تصديره من القمح خلال الفترة بين الخامس عشر من فبراير/شباط والثلاثين من يونيو/حزيران.



وأوضح محللون أن الفترة المذكورة ستشهد قيودا من جانب روسيا على صادراتها من القمح، لكن الشهرين القادمين سوف يشهدان إغراقاً من جانب موسكو في سوق القمح العالمي مما يضر بالطلب على القمح الأمريكي.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 2.9% وأغلقت عند 5.96 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 6.22 دولار وأقل سعر عند 5.95 دولار.