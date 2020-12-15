شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت السياحية: تقدمنا بطلب استثناء احتفال الكريسماس من مواعيد الفتح والغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية باتحاد غرف السياحة، إن مجلس إدارة الغرفة تقدم بطلب إلى وزارة السياحة والآثار، لاستثناء المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريات وغيرها من مواعيد الفتح والإغلاق خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

أضاف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن طبيعة تلك الاحتفالات تستلزم السهر، وتبدأ فيها الاحتفالات بعد الساعة الثانية عشر منتصف الليل، فكيف يتم ذلك في ظل أن مواعيد الغلق في الواحدة صباحًا؟، مناشدًا الوزارة بسرعة الاستجابة لطلبهم وخاصة إنه يتعلق بيومين فقط، وحتى يتسنى لأصحاب المنشآت السياحية الإعلان عن حفلاتهم والفقرات الفنية وغيرها قبل تلك الاحتفالات.

يذكر أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أصدر رقم 512 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات السياحية، ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منصف الليل شتاءً على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءً.

وجاءت المادة الثانية لتنص على أن تكون شهور الصيف وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.أما المادة الثالثة فنصت على أن تستمر المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية أو محطات القطارات في العمل على مدار 24 ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن.

كما جاء في المادة الرابعة أن تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وتغلق الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتكون مواعيد فتح الديسكوهات من العاشرة صباحًا حتى الثانية من صباح اليوم التالي، أما المادة الخامسة فنصت على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناءً على قرار من وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية.

واستثنت المادة السادسة من هذه المواعيد السابق الإشارة إليها كافة الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو المحلقة بها وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار، على أن تعمل كازينوهات ألعاب المائدة على مدار 24 ساعة، وذلك حسب المادة السابعة من القرار.

ونصت المادة الثامنة على التنسيق بين وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تجرى عليه في هذا الشأن، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم 1 ديسمبر 2020.