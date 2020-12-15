شكرا لقرائتكم خبر عن رنين: شائعات مغرضة وعارية تماما عن الصحة بالقبض على صاحب سلسلة المعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت في الأيام السابقة شائعات مغرضة وعارية تماما عنن الصحة بأنه تم القبض على صاحب سلسلة معارض رنين، مما استوجب على الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر هذا الشائعات ومن المستغرب ان اصحاب النفوس الضعيفة أصحاب الصفحات التي تروج لمثل هذه الشائعات يتخذون أسماء للصفحات تحمل اسم مؤسسات بالدولة وبالتالي يثق فيما نشره الكثير من بسطاء الشعب المصري والبعض منهم يطلق على نفسه لقب أعلامي وهو لا يمت الى هذا الكيان العظيم باي صلة لذلك تم عمل محضر رقم ٣٨ احوال بتاريخ ١٢/١٢/ ٢٠٢٠ واتهام ادمن الصفحه بترويج الشائعات والكذب عن طريق الفيس بوك.

وجدير بالذكر ان رنين مؤسسة مصرية خالصة يمتلكها الأستاذ مدحت موسي ،حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس دفعة ١٩٧٩ بدءا من سنة ١٩٨١ مارست تجارة المعارض الخارجية لتسويق المنتجات المصرية بمعظم دول أوروبا وأمريكا وذلك بالإضافة الي الاستيراد من كافة دول شرق آسيا من سنة ١٩٨٧ اسس شركة يونايتد جروب للتسويق عبر شاشات التليفزيون سنة ٢٠٠٠ وشركة رنين سنة ٢٠٠٣ ثم تم التوجه الى فتح سلسلة معارض متواصلة حتى وصلت المجموعة الى 36 فرع في كافة محافظات مصر تخدم كافة مستويات الدخل في مصر ودائما ما يقال عنا داخل أروقة الحكومة بأن رنين تحقق توازن اقتصادي

لأنها دائما حريصة على توفير كل ما يحتاجه البيت المصري بأحسن جودة واقل سعر ممكن

وايضاً يعمل في رنين الالف العاملين والأكثر من خلال تعاملها من المصنعين المصرين مما تعد حجر زاوية مهم جداً للاقتصاد المصري

وأخيرا تهيب الشركة جموع المصرين بعدم الالتفاف لمثل هذه الشائعات حتى لا نعطي لأصحاب الشر فرصة للنيل من بلادنا والحفاظ على استقرارها الاقتصادي.