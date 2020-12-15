شكرا لقرائتكم خبر عن مناقصة عالمية لشراء قمح للشحن في الفترة من 1 إلى 15 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، مناقصة اليوم الاثنين لشراء كمية غير محددة‭ ‬من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من فبراير شباط. وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا. ويجب أن تصل عروض القمح إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) غدا الثلاثاء. ومن المنتظر أن تعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 (1330 بتوقيت جرينتش) في اليوم نفسه.

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