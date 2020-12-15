شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية والمشروبات" تتصدر القطاعات المرتفعة بالبورصة بجلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع 12 قطاعاً على رأسها قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 168%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.57%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.46%، ثم قطاعي العقارات والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.09%، كما ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، ثم قطاع الرعاية والصحية والأدوية بنسبة 0.53%.

وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.27%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.65%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.54%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.27%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.03%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، بتداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند 654.679 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.6 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.7%، والعرب على 6.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.75%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 56.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 48.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 11047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2265 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13272 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3085 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1076 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.