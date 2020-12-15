شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 14-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 14-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، بتداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند 654.679 مليار جنيه.





إيقاف تداول 11 شركةالبورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، بتداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند 654.679 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.6 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.7%، والعرب على 6.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.75%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 56.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 48.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 11047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2265 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13272 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3085 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1076 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 34.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.34%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.415 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.68%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 5.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.04%.

- حديد عز سعر إغلاق 8.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.88%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 12.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.859 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.77%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 53.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.19%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.187 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.43%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 21.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.