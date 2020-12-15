شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بعد تسجيل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب المفاوضات داخل أروقة الكونجرس الأمريكي بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية.



هذا، وأعلنت الحكومة الأمريكية أنها سوف تبدأ اليوم توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك" للوقاية من فيروس كورونا.



كما تعاقدت واشنطن أيضا على شراء ستة ملايين جرعة من لقاح شرك "موديرنا" ضمن جهودها لاحتاء أزمة الفيروس التاجي.



وأظهرت وكالات أنباء أن الكونجرس الأمريكي ربما يناقش في وقت لاحق اليوم خطة التحفيز التي اقترحها أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بحزمة مالية قدرها 908 مليارات دلار لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% أو ما يعادل أربعة سنتات وأغلق المعدن النفيس عند 24.047 دولار للأوقية بعد خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 24.365 دولار وأقل سعر عند 23.755 دولار.