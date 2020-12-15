شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بفعل تصريحات إيجابية عن مفاوضات "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل إطلاق تصريحات إيجابية تتعلق بمفاوضات "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وتلقت الأسواق العالمية دعما من تعليقات كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف "بريكست" "ميشيل بارنييه" بإمكانية إبرام اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة.



يأتي ذلك في ظل اقتراب المهلة المقررة من نهايتها في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، وحال انتهائها دون اتفاق، ستضطر المملكة المتحدة للخروج من التكتل الموحد بشكل غير مرن.



من ناحية أخرى، تستمر التطورات بشأن أزمة كورونا بإعلان المزيد من الدول عن اعتمادها لقاح "فايزر – بيونتك" للوقاية من الفيروس.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المنازل في بريطانيا انخفض بنسبة 0.6% في الشهر الماضي مقارنة بانخفاضه في القراءة السابقة بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.3322، وسجل أعلى سعر عند 1.3445 وأقل سعر عند 1.3226.