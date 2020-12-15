شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض عند أدنى مستوى في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس تعرض للضغط نتيجة التفاؤل بشأن حزمة التحفيز الثانية.



وكشفت الحكومة الأمريكية عن أنها سوف تبدأ اليوم توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك" للوقاية من فيروس كورونا، على أن تبدأ تسليم جرعات من لقاح "موديرنا" قبل أعياد الكريسماس.



وأظهرت وكالات أنباء أن الكونجرس الأمريكي ربما يناقش في وقت لاحق اليوم خطة التحفيز التي اقترحها أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بحزمة مالية قدرها 908 مليارات دلار لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% أو ما يعادل 11.5 دولار إلى 1832.1 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1845.6 دولار وأقل سعر عند 1820 دولارا.