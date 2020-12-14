شكرا لقرائتكم خبر عن 30 منشأة فندقية تستأنف التشغيل في دبي بدعم عودة السياحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استأنفت 30 منشأة فندقية في دبي عملياتها التشغيلية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، بعد أن علقت عملياتها مؤقتاً؛ بسبب ضعف الطلب في الأشهر السابقة، بسبب القيود التي فرضها «كوفيد-19» على السفر الدولي وقطاع السياحة عالمياً.

ومع عودة القطاع السياحي إلى دبي اعتباراً من يوليو/تموز 2020، وزيادة الطلب على السياحة في المدينة، أعادت منشآت فندقية قائمة فتح أبوابها لاستقبال السياحة الداخلية والدولية، فيما دشنت فنادق جديدة عملياتها خلال الآونة الأخيرة.

واتخذت بعض المنشآت الفندقية قراراً بتعليق عملياتها مؤقتاً، بسبب الوباء، فيما اتجهت بعضها نحو إعادة تجديد منشآتها كلياً أو جزئياً؛ للاستفادة من فترة الإغلاق الكامل وتوقف حركة السياحة الدولية.

وأظهرت بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي التي صدرت مؤخراً أن عدد المنشآت الفندقية في دبي ارتفع بنهاية أكتوبر إلى 678 منشأة فندقية، مقارنة مع 648 منشأة فندقية بنهاية سبتمبر/أيلول، مما يعني أن 30 منشأة فندقية قائمة أو جديدة فتحت أبوابها للزوار خلال أكتوبر.

جدير بالذكر أن السوق الفندقي في دبي شهد افتتاح عدد من المنشآت الفندقية، فيما جاءت الزيادة في الطاقة الاستيعابية من استئناف تشغيل المنشآت الفندقية لعملياتها خلال فترة الإغلاق بسبب الوباء.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي بنحو 6921 غرفة فندقية بنهاية أكتوبر لتصل إلى 118660 غرفة، مقارنة مع 111739 غرفة بنهاية سبتمبر الماضي.

وسجل القطاع الفندقي من يوليو حتى أكتوبر 2020، معدلات إشغال بنسبة 51%، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدلات الإشغال بنسبة 64%، ثم الشقق الفندقية الفاخرة 61%، ثم الفنادق من فئات 1 إلى 3 نجوم 56%، ثم الفنادق من فئة 4 نجوم 49%، ثم الفنادق من فئة 5 نجوم 42%.

واستقبلت دبي 757 ألف سائح دولي في الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2020، وجاءت الهند في الصدارة بعدد 176 ألف سائح دولي، ثم باكستان 79.8 ألف سائح دولي، ثم مصر 53.3 ألف سائح، ثم المملكة المتحدة 50.3 ألف سائح، ثم فرنسا 28.5 ألف زائر، ثم كازاخستان بنحو 25.8 ألف زائر، ثم الولايات المتحدة 22.5 ألف زائر، ثم السودان 20.1 ألف زائر، ثم إثيوبيا 18.3 ألف زائر، ثم الصين 16.1 ألف زائر. وكانت دبي استقبلت 3.84 مليون زائر خلال الربع الأول من العام 2020، وبذلك بلغ عدد سياح دبي منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر نحو 4.6 مليون سائح أي خلال 7 شهور، مع استبعاد شهور الإغلاق الكامل وهي إبريل/نيسان، ومايو/أيار، ويونيو/حزيران.

واستحوذت جنوب آسيا على الحصة الكبرى من زوار دبي بنسبة 36%، ثم أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 16% لكل من المنطقتين، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة 9%، وإفريقيا 7%، ثم شمال وجنوب شرق آسيا 6%، ثم الأمريكتان 5%، ودول مجلس التعاون 4%.

وبلغ عدد الغرف المحجوزة نحو 15.66 مليون غرفة حتى أكتوبر 2020، وارتفع طول مدة إقامة النزلاء إلى 4.1 ليلة مقارنة مع 2.4 ليلة.

وتراجع معدل السعر اليومي إلى 335 درهماً حتى أكتوبر 2020، ليرتفع العائد على الغرفة المتوفرة إلى 172 درهماً.