شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «غرفة وجامعة الشارقة» لـلـتـدريـب المهنـي والـبـحـث الـعـلـمـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الاثنين، اتفاقية تعاون مع جامعة الشارقة، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل وخصوصاً في مجال التدريب المهني للطلبة وتعزيز البحث العلمي وبناء اقتصاد المعرفة، وذلك تحقيقاً لهدفهما المشترك في الإسهام إيجابياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبحثية في إمارة الشارقة.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتنص الاتفاقية على دعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة لمساقات التعليم التنفيذي التي تطرحها كلية إدارة الأعمال من خلال ترشيح مرشحين تنفيذيين ملائمين لكل برنامج تدريبي وتغطية الرسوم التدريبية ذات الصلة، كما تقدم الغرفة بموجب الاتفاقية جائزة مالية مقدارها 10000 درهم لأفضل رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه في إدارة الأعمال في نهاية كل عام أكاديمي، إضافة إلى دعم كلية إدارة الأعمال في استضافة مجموعة من المتحدثين وخبراء مجتمع الأعمال، لإلهام الطلبة وتعريفهم بالعالم الواقعي للأعمال ومنحهم المهارات ذات الصلة لإعدادهم لفرص وظيفية في القطاعين العام والخاص في إمارة الشارقة.

وأشار عبدالله سلطان العويس، إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على استدامة وتوسيع آفاق التعاون مع جامعة الشارقة، إذ تتيح الاتفاقية الفرصة لها في تعزيز مساهمتها بتدريب وتأهيل طلبة الجامعات لسوق العمل، وتشجيعهم على البحث العلمي، وتزويدهم بالمهارات والخبرات العملية التي تؤهلهم لتجاوز مختلف تحديات سوق العمل، ما يساهم في رفد مختلف قطاعات الأعمال بكفاءات شابة ذات إمكانيات أكاديمية عالية ومهارات عملية متميزة.

من جهته، أكد الدكتور صلاح طاهر الحاج، حرص الجامعة على بناء شراكات مجتمعية مع المؤسسات والهيئات المحلية وتفعيلها بشكل إيجابي، حيث تعمل الجامعة حالياً طبقاً لخطتها الاستراتيجية الخمسية، والتي تؤكد على خدمة وتنمية المجتمع من خلال البحث العلمي التطبيقي.