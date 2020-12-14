شكرا لقرائتكم خبر عن 64 % من مدفوعات سكان الإمارات إلكترونية بالكامل 2030 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «آيديميا»، المتخصصة في مجال الهوية المعززة، عن تطويرها حلول بطاقات دفع مبتكرة تعالج بشكل أساسي العيوب الحالية وفي الوقت نفسه تعزز درجات الحماية والأمان وتريح المستهلكين، بما يتوافق مع متطلبات سداد الدفعات اللاتلامسية التي أصبحت بشكل متزايد، معياراً اقتصادياً مهماً.

وأشارت إلى أنه بينما لا تزال عملية السداد نقداً عند الاستلام (COD) متاحة كخيار متوفر في هذا الإطار، فإن الدراسات الحديثة أظهرت أن المتسوقين عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد أصبحوا أكثر ارتياحاً للدفع بواسطة الشبكة نفسها. ومما لا شك فيه، أن هذا الاتجاه قد ازداد بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 في الوقت الراهن. ففي دولة الإمارات على سبيل المثال، يدفع أكثر من 60% من المتسوقين الذي يشترون عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل باستخدام البطاقة أو المحفظة الرقمية، وأشاروا إلى أنهم سوف يختارون هذه الطريقة باستمرار في المستقبل. ومن هذا المنطلق، فإن «آيديميا» قدمت حلّين من حلول البطاقات المبتكرة لتهيئة البيئة المناسبة للدفع في المنطقة.

الحلّ الأول هو موشن كود (MOTION CODE): رمز الحماية الديناميكية للتسوق عبر الإنترنت بشكل أكثر أماناً

في الإمارات العربية المتحدة، سوف يختار 48% من المستهلكين المدفوعات الرقمية عبر الإنترنت عند استلام مشتريات التجارة الإلكترونية المستقبلية، في حين يتوقع 64% من السكان أن المدفوعات في الدولة سوف تصبح غير نقدية بالكامل بحلول العام 2030.

طوّرت «آيديما» «موشن كود» بهدف تعزيز معاملات «الدفع بدون بطاقة» (CNP). وسوف يكتشف حاملو بطاقة «موشن كود» أن رمز التحقق من البطاقة «(CVV) التقليدي المؤلف من 3 أرقام المطبوع على ظهر بطاقتهم قد تم استبداله بشاشة صغيرة تعرض رمزاً يتم تحديثه تلقائياً على أساس منتظم. وهذا الحل يجعل نسخ معلومات البطاقة، بما في ذلك «رمز التحقق من البطاقة»، عديم الفائدة.

تم تصميم «موشن كود» مع الأخذ في الاعتبار تجربة المستخدم. فالأمر لا يتطلب أي جهد من جانب حامل البطاقة: لا تغيير في سلوك السداد، ولا أي عملية إضافية قد تكون معرقلة مثل إدخال ملحق إضافي أو الحاجة إلى إدخال بيانات. وهذه البطاقة جاهزة للاستخدام بمجرّد وصولها إلى مالكها.