شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «أبوظبي الأول» و«فيزا» لإطلاق بطاقــات دفـع افتراضيــة خاصــة بالشــركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، عن شراكة مع شركة «فيزا» العالمية الرائدة في تقنيات الدفع الرقمي، لإطلاق حزمة من حلول الدفع الرقمية لعملاء البنك من الشركات.

وأطلق بنك أبوظبي الأول، بموجب هذه الشراكة، «حساب السفر المركزي» الذي صمم ليمكن الشركات من إدارة مدفوعات السفر بشكل مركزي من خلال دمج بيانات السفر الرئيسية ومطابقتها مع البيانات المالية للمعاملات، الأمر الذي سيمكن الشركات من تتبع وإدارة نفقات السفر لديها، ويتيح لها إصدار تقارير مفصلة بالوفورات المحققة.

كما طرح البنك أول بطاقات دفع افتراضية من فيزا للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل هذه البطاقات بنظام فيزا لأتمتة المدفوعات (VPA )، وتهدف للتعامل مع التحديات التي تواجه عمليات الدفع الخاصة بأعمال الشركات الموجهة للشركات.

ويأتي طرح بطاقات الشركات الافتراضية العاملة بنظام فيزا لأتمتة المدفوعات (VPA ) في إطار التزام بنك أبوظبي الأول المتواصل بتلبية الاحتياجات المتغيرة لجميع فئات العملاء؛ فقد تم تصميم هذا الحل لإجراء التعاملات والتحويلات المالية الإلكترونية باستخدام بطاقات الدفع الافتراضية إلى الموردين، وليقدم للشركات مزايا عديدة كتوفير الوقت والحد من التكاليف، وتحسين التدفق النقدي، ومستويات أمان أعلى ضد عمليات الاحتيال. كما يوفر الحل الجديد العديد من المزايا التي تجعل منه بديلاً فعالاً لعمليات الدفع التقليدية، مثل الضوابط الأمنية، وحسابات استخدام فردية، وآلية تكامل تقنية تمتاز بالمرونة والكفاءة العالية.

وقال رامانا كومار، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «نعمل بالشراكة مع فيزا على تعزيز حلول الدفع التي نقدمها لعملائنا من الأعمال والشركات. ويسعدنا إطلاق هذه الحزمة من الحلول التي تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع للشركات، وتعزيز المزايا الأمنية المرتبطة بهذه العمليات. ومع نجاحنا في ترسيخ مكانتنا كمؤسسة رائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، سنواصل العمل على تطوير أفضل الحلول التي تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء».