شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: أسهم الفئة «أ» تتصدر المشهد بأداء قوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

صدرت مؤخراً العديد من المؤشرات التي تشير إلى امتلاك الصين العديد من الإمكانات الاقتصادية التي مكنتها من البروز كقوة على ساحة الأعمال، فاقتصادها هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتمتلك ثاني أكبر سوق للأوراق المالية، مع قيمة سوقية تتجاوز 10 تريليونات دولار.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن أسهم الفئة «أ»- A-shares تمثل 0.6٪ فقط من مؤشر MSCI العالمي لجميع البلدان.

وكان من الصعب على المستثمرين العالميين الوصول إلى السوق الداخلية للصين في السابق، لكنها انفتحت وتحررت إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، ويزاد الآن إضافة مزودي المؤشرات- index providers لأسهم الفئة «أ» إلى معاييرهم القياسية العالمية.

سوق أسهم الفئة «A»: محرك رئيسي للنمو، ووصول مباشر للأسواق

جاء أداء مؤشر أسهم الفئة «أ» الصيني من بين أفضل المؤشرات أداء هذا العام طبقاً لMSCI China A Onshore، حيث كسرت قيمتها السوقية حاجز 10 تريليونات دولار لأول مرة. ويضم سوقها أكثر من 3800 سهم من الفئة «أ»، تشمل الشركات في قطاعات الاقتصاد الجديد سريعة النمو والتي كان لا يمكن الوصول إليها بسهولة في الخارج. وبهذا أصبحت هذه الفئة من الأسهم من أكثر الطرق تنوعاً ونمواً للوصول إلى نمو الصين.

وكان الارتفاع العالمي للاقتصاد الصيني هذا العام مدفوعاً بكل من المستثمرين المحليين والأجانب. فمنذ إطلاق قناة Stock Connect الاستثمارية عبر الحدود التي تربط بورصة شنجهاي وبورصة هونج كونج في عام 2014، اجتذبت الأسهم «أ» 170 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلة من الخارج. وأوجدت حلقة تجارية تربط بورصات هونج كونج بشنجهاي وشنتشن. وعالج هذا الأداء الجيد لهذه الفئة من الأسهم مخاوف المستثمرين الأجانب، بشكل كبير، وكانت مخاوفهم قد تركزت حول الافتقار إلى الوصول المباشر إلى الأسواق. كما سيؤدي قبول الأسهم «أ» في المعايير السائدة إلى تسريع تدفقات رأس المال من المؤسسات الأجنبية.

ويعتبر تحديد الشركات ضمن خط واضح للاستفادة هو سبيل زيادة قيمة المساهمين. ونعتقد أن الدخل المتاح المرتفع سيحفز الطلب على منتجات الرعاية الصحية وخدمات إدارة الثروات والتأمين والسلع والخدمات الفاخرة.