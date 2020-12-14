شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع في انتظار الاتفاق على حزمة التحفيز المالي الثانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين مع ترقب المستثمرين لنتائج المناقشات داخل أروقة الكونجرس بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية.



وسوف تبدأ الحكومة الأمريكية اليوم توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك" للوقاية من فيروس كورونا، على أن تبدأ تسليم جرعات من لقاح "موديرنا" قبل أعياد الكريسماس.



وربما يناقش الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق اليوم خطة التحفيز التي اقترحها أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بحزمة مالية قدرها 908 مليارات دلار لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا.



هذا، وقد تلقت الأسواق دعماً اليوم من تعليقات كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف "بريكست" "ميشيل بارنييه" بإمكانية إبرام اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة قبل انتهاء المهلة المقررة في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.