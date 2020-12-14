شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك»: تفاؤل وسط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات والسعودية ومصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف 72 % من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات و58% في السعودية و56% في مصر أنهم لا يزالون متفائلين بمستقبل أعمالهم فيما عمل العديد منهم بشكل خلاق لإيجاد طرق جديدة للوصول إلى العملاء، مما زاد من نسبة المبيعات التي قاموا بها رقمياً خلال أزمة «كوفيد-19»، وذلك وفقاً لدراسة أعدتها شركة «فيسبوك»، بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأفادت 47% من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الإمارات و37% في السعودية، و38% في مصر أن 25% من مبيعاتها تمت رقمياً خلال الشهر الماضي ومع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركات حذرة في توقعاتها الخاصة بالمستقبل، حيث تشير 37% من الشركات في الإمارات و26% في السعودية و28% في مصر إلى أنها تتوقع أن يكون التدفق النقدي تحدياً في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال رامز شحادة، المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «للشركات الصغيرة دور حاسم تلعبه عندما يتعلق الأمر بنمو وتطور الاقتصاد في عالم ما بعد «كوفيد-19» وعلى الرغم من أن الطريق إلى الانتعاش لا يزال غير واضح، لكن ما هو مؤكد هو أن الشركات الصغيرة أظهرت الكثير من المرونة والميل إلى التفكير خارج الصندوق في إيجاد طرق جديدة للوصول إلى العملاء».