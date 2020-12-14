شكرا لقرائتكم خبر عن «هونج تشي».. ليموزين صينية فاخرة تصل دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت شركة «هونج تشي» Hongqi، علامة السيارات الفاخرة الصينية المملوكة لصانع السيارات «فاو كار كومباني»، والتابعة لمجموعة «فاو» FAW، أحدث موديلات سيارات الليموزين الخاصة بها «هونج تشي إتش 9» رسمياً في دبي. وبدأت حالياً عمليات التسويق لسيارة «هونج تشي إتش 9» الفاخرة كاملة الحجم للمستخدمين النهائيين في معرضها بدبي.

وأتاح العرض الأولي لسيارة «هونج تشي إتش 9» أمام الضيوف المدعوين في دبي الاطلاع على مزاياها الرائعة من تصميم أنيق وأداء فائق وما تتمتع به من خصائص راحة ورحابة فخمة.

وخلال الحدث، أشاد «شي اويفي»، المدير العام لشركة «ون رود اوتوموتيف ترايدينغ»، وكيل سيارات «هونج تشي» في دبي، بالتعاون مع شركة «هونج تشي»، وتطرق إلى خطط التطوير المستقبلية، كما أعرب عن خالص امتنانه للضيوف الحاضرين في الموقع.

وبدوره، قدم القنصل الصيني العام في دبي «لي شيوي هانغ»، الذي حضر الحفل ضيف شرف، التهنئة بالإطلاق الناجح لسيارة «هونج تشي إتش 9» في دبي عبر تقنية الاتصال المرئي، معرباً عن ثقته بالنمو المستقبلي لعلامة «هونج تشي» في دبي.

ومن جانبه، أثنى «جيمس لاكسباتشر»، مدير عام شركة «ايفيس» لتأجير السيارات المعروفة عالمياً في دبي، على علامة «هونج تشي» التجارية وموديل «إتش 9»، متوقعاً المزيد من فرص التعاون في المستقبل. وضمت قائمة الضيوف الآخرين الحاضرين في الحفل مسؤولين من هيئة الطرق والمواصلات (RTA) في دولة الإمارات، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي صناعة السيارات وممثلين عن الصحف اليومية في دبي والقناة التلفزيونية الصينية العربية وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى.