شكرا لقرائتكم خبر عن 180 عارضاً محلياً وعالمياً في «المفروشات 360» و«ترندز 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وسط اتخاذ أقصى التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع، وبمشاركة أكثر من 180 عارضاً محلياً وعالمياً، انطلقت أمس الاثنين في إمارة الشارقة، فعاليات معرضي «المفروشات 360»، و«ترندز 2020»، اللذين ينظمهما مركز إكسبو الشارقة على مدار ستة أيام.

وشهد معرض «المفروشات 360» في نسخته الثانية هذا العام، عرضاً لمنتجات وتقنيات المنازل الذكية، وأنظمة أتمتة المباني، وحلول الأمن المتطورة، وإدارة المرافق السمعية والبصرية والمائية الذكية، إلى جانب مجموعة كبيرة من التصميمات الراقية من الأثاث المنزلي، ومختلف أنواع المفروشات، والمنتجات العالية الجودة، وأدوات المطبخ، والأجهزة المنزلية الحديثة، ومعدات وأدوات الحدائق، في حين تفرّد معرض «ترندز 2020» في نسخته الأولى بعرض مبهر لتشكيلة واسعة من الأزياء العصرية، وآخر صيحات الموضة، وأفضل المنسوجات والأقمشة والأحذية، وأحدث تصميمات حقائب اليد والإكسسوارات وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم معرضي «المفروشات 360»، و«ترندز 2020»، في موعد موحد يأتي في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على تكثيف إقامة المعارض المتخصصة، خاصة خلال هذه الفترة الاستثنائية المرتبطة بتداعيات جائحة «كوفيد-19»، وذلك بهدف تحفيز حركة المبيعات والتجارة على المستوى المحلي، وإتاحة منصات واسعة للشركات المحلية؛ لعرض أفضل منتجاتها، والالتقاء بالعديد من المصنعين والتجار والفنيين العاملين في مختلف القطاعات من عدة دول العالم، ما يساعد على تأسيس علاقات تجارية متنوعة، وفتح أسواق جديدة لها، ما يُسهم في ازدهار القطاعات التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات.

من جهته أشار سلطان شطاف، مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، إلى أهمية معرض «المفروشات 360»، في تعزيز نشاط قطاع صناعة الأثاث والمفروشات، ولا سيما أن سوق الأثاث في دولة الإمارات يعتبر من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة؛ إذ تعد الإمارات سوقاً مهماً لتصدير منتجات الأثاث والمفروشات إلى دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى الجانب الاستهلاكي المحلي القوي؛ حيث تشكل تجديدات المنازل والطلب من قطاعي الضيافة والبناء، المحرك الرئيسي لصناعة الأثاث والمفروشات في الدولة، منوهاً بأنه ونظراً للتطورات التكنولوجية في بناء المنازل وتحسينات ميزات المنتج التي اجتاحت صناعة الإثاث والمفروشات، فإن النسخة الثانية من معرض «المفروشات 360» تتضمن عرضاً للتقنيات الحديثة في ما يتعلق بالمنازل الذكية، والتي تطبق معايير الاستدامة، حيث يتم عرض هذه المنتجات بأسعار تنافسية.