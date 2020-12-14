شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تأمل التوصل لاتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين إن بريطانيا لا تزال تأمل أن تتمكن من التوصل لاتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، لكن ما زالت توجد فجوات في ما يتعلق بقضايا رئيسية.

وأبلغ المتحدث الصحفيين «ما زلنا نأمل التوصل إلى اتفاق... عدم التوصل إلى اتفاق هو نتيجة محتملة... لكننا أوضحنا أننا سنواصل العمل للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة»، مؤكداً استمرار وجود تباين في المواقف المتعلقة بضمانات مصائد الأسماك وتكافؤ فرص المنافسة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي «يكرس كل جهوده» لإبرام اتفاق للتجارة مع بريطانيا بعد بريكست قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال المتحدث باسم المفوضية دانيال فيري في إفادة صحفية «نحن ندرك بالطبع أن الوقت قصير. وكلما مر الوقت قلت احتمالات إبرام اتفاق في الأول من يناير/ كانون الثاني».

وأضاف «لا أستطيع أن أقول ما قد يحدث أو لا يحدث خلال هذه الأيام. لكن ما يمكنني أن أقوله، هو أننا نكرس كل جهودنا لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة».

(رويترز)