شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تجري محادثات مع «كهرباء فرنسا» لبناء محطة للطاقة النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بريطانيا الاثنين أنّها ستجري محادثات مع شركة «كهرباء فرنسا» العملاقة في مجال الطاقة بشأن بناء محطة للطاقة النووية على ساحل إنجلترا الشرقي، في مشروع تقدر قيمته بحوالي 20 مليار جنيه استرليني (26,4 مليار دولار).

قدمت الشركة الفرنسية طلباً في أيار/مايو لبناء محطة «سايزويل سي» النووية بقوة 3,2 جيجاواط، في سافولك، لكنها واجهت انتقادات من نشطاء بيئيين، وتأخرت خطط البناء على خلفية تداعيات وباء كوفيد-19.

وقالت الحكومة في بيان «أكدت الحكومة، أنها ستدخل مفاوضات مع +كهرباء فرنسا+ فيما يتعلق بمشروع سايزويل سي في سافولك، فيما تدرس خيارات الاستثمار في محطة طاقة نووية واحدة على الأقل بحلول نهاية هذا البرلمان» في عام 2024.

وتابعت «إذا اعتمد المشروع فقد يوفر آلاف الوظائف الجديدة أثناء الإنشاء والتشغيل»، وأوضحت الحكومة أن «إتمام هذه المفاوضات بنجاح سيخضع لتدقيق شامل ويحتاج إلى تلبية متطلبات الحكومة القانونية والتنظيمية والأمنية الصارمة».

تعمل شركة «كهرباء فرنسا» إلى جانب المؤسسة الصينية العامة للطاقة النووية (سي جي إن)، وهي شريك قديم، لبناء محطات طاقة نووية في بريطانيا.

وسيوفر بناء المحطة 25 ألف وظيفة بينما ستوظف المحطة الطاقة 900 شخص.

أعلنت بريطانيا، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف السادس عشر بشأن المناخ في مدينة جلاسكو الاسكتلندية العام المقبل، عن محادثات مع الشركة الفرنسية في كتابها الأبيض للطاقة.

حددت الوثيقة خطط الحكومة لتحقيق هدفها المتمثل في صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050.

وأكد وزير الأعمال ألوك شارما الاثنين أن شركة كهرباء فرنسا لم تحصل بعد على «الضوء الأخضر» للبناء.

(أ ف ب)