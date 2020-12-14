شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف: إطلاق البوابة الجديد خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعيد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، إن هناك حرصًا على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى البحث والاستكشاف، والتسويق كعنصر أساسى فى تحديث القطاع.

وأضاف محمد سعيد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، أن هناك حرصًا أيضا على اتباع آليات جديدة لجذب الاستثمارات وعرض الفرص الاستثمارية فى القطاع ، فضلا عن التشريعات الجديدة والقوانين الجاذبة للاستثمار ما كان له أثر كبير فى جذب شركات ودخولها الي السوق المصري مثل شيفرون وأكسون موبيل.

وتطرق رضوان للحديث عن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، مشيرا إلى أنه خلال أسابيع سيتم إطلاق البوابة، التى تعد من نوعها فى قطاع البترول، يتم تنفيذها فى قطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا.

وأوضح رضوان، أن البوابة الجديدة ستكون بمثابة فرصة للشركات العالمية، لأنها ستضم البيانات الفنية وعرضا للفرص والمؤشرات والتحديات، مما سيسهل من القرارات الاستثمارية على الشركات.