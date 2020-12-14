شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منظومة الإحصاءات فى مصر تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، لما تمثله تلك الإحصاءات من أهمية لتوفير قاعدة بيانات تساعد الحكومة في رسم السياسات العامة للدولة، وفي هذا الإطار أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر باعتباره الجهة الرسمية الوحيدة لتوفير البيانات، فما هي تلك الإحصائية وما أهميتها؟

متى تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي في مصر؟

أطلق الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي فى مصر، في شهر يونيو 2019 ورسميا في شهر سبتمبر الماضي.

ما هي الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات؟

تشكل الاستراتيجية الوطنية إطار وطنى يهدف إلى دمج الإحصاءات فى السياسات الوطنية وعملية التخطيط القومى.

ما هي أبرز ملامح هذه الاستراتيجية؟

دمج القطاعات والوزارات والهيئات وكبار مستخدمى البيانات فى النظام الإحصائي الوطنى، والتنسيق الفعال لاستراتيجية تشمل النظام الإحصائى بأكمله، وكذلك الاستجابة لتحديات البيانات.

أهمية الاستراتيجية الوطنية على المستوى الدولي؟

هناك إجماع دولى حول ضرورة اتباع نهج شامل واستراتيجي لتطوير النظام الإحصائى الوطنى، وبناء القدرات الإحصائية الوطنية لتوفير المعلومات اللازمة لبرامج التنمية التى تركز على الفقر.

كم عدد الدول التي اتبعت هذا النهج؟

هناك أكثر من 80% من الدول فى قارة أفريقيا تضع تلك الإستراتيجية، وما يقرب من نصف هذه الدول تنفذ الاستراتيجية الآن.

فوائد هذه الاستراتيجية للدول المنفذة؟

هناك عدة دول أظهرت تحسناً فى قدراتها الإحصائية عندما أصبح لديها استراتيجية وطنية إحصائية، وهو ما تعكسه نتائج مؤشر القدرات الإحصائية الصادرة عن البنك الدولى.