نائب هيئة البترول: يتم حاليا تجميع بيانات لتوليد الكهرباء بطرق غير تقليدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيولوجى، عادل سماحة، نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات البترولية، أن هناك تعاونا بين وزارتى البترول والكهرباء، وهناك مشروع استغلال حرارة باطن الأرض فى توليد الكهرباء.

وأضاف نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات البترولية، أنه يتم تجميع بيانات حاليا لتوليد الكهرباء بطرق غير تقليدية تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة فى هذا القطاع، لافتًا إلى أنه على صعيد قطاع البترول فهناك العديد من مجالات التعاون مع دول الجوار، فبعد ترسيم الحدود مع السعودية، تم التعاون مع الشريك الاستراتيجي"شلمبرجر"، لإجراء مسح سيزمى فى البحر الأحمر، وبعدها تم الإعلان عن مزايدة عالمية فى البحر الأحمر، وتم دعوة الشركات العالمية وتم الترسية.

وأضاف نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات البترولية، خلال مؤتمر الأهرام للطاقة أنه فى خليج السويس، وعلى الرغم من تقادم الحقول، تم التعاون مع شركة عالمية لإجراء مسح سيزمى عالى التقنية، وجارى التعاون مع شركات عالمية للاستكمال إجراءات هذه المسح.