تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 14-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 للمرة الثانية بقيمة 3 جنيهات، وذلك بعد هبوط سعر أونصة الذهب من 1833 إلى 1825 دولارا للأونصة حتى صياغة هذه السطور. أسعار الذهب اليوم:سعر جرام الذهب 18 سجل 684 جنيها. سعر جرام الذهب 21 سجل 799 جنيها. سعر جرام الذهب 24 سجل 913 جنيها. تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 14-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، فاستقر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع صرف الجنيه الإسترلينى ليسجل 20.76 جنيه للشراء، و21.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.54 جنيه للشراء، و20.97 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد. سعر الدولار اليوم: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.95 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: ليسجل 20.76 جنيه للشراء، و21.07 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى:سجل 48.85 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع.

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