القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 14-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل الجنيه الإسترلينى 5.04 ريال سعودي.

وسجلت أسعار النفط اليوم 50.64 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر فبراير 2021 مرتفعا بمقدار 67 سنتا أو ما يوازي 1.3%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر يناير 47.19 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 62 سنتا أو ما يوازي 1.3%.

وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم مدعومة بفضل الآمال بأن يؤدي البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى زيادة معدلات الطلب العالمي على الوقود.