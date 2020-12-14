شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: استراتيجية تحويل السيارات للغاز تتم بالتعاون مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبني استراتيجية جديدة لتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى للسيارات كبديل عن استهلاك البنزين، لافتا إلي أن هناك خطة قومية للتوسع في الاعتماد على الغاز تتم بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات.

وأضاف المهندس طارق الملا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الخطة تتضمن تجهيز السيارات المنتجة في المصانع المحلية لتكون مؤهلة لاستخدام الغاز الطبيعى مع استمرار الخطة القومية لتحويل السيارات بالمراكز المعتمدة ليعملان سويا.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن خطة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كبديل عن البنزين تتم بالتعاون بين شركات القطاع الخاص والدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.