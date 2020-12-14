شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الوطنية للنفط: إنتاج النفط الليبى 1.28 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط، إن إنتاج النفط الليبي اليوم الاثنين 1.28 مليون برميل يوميا. وكانت قد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أن إيرادات صادرات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر نوفمبر الماضي، قد تضاعفت إلى نحو سبعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي، مسجلة بذلك ارتفاعا بأكثر من مائتين في المائة عن شهر أكتوبر. وأفادت المؤسسة في بيان لها بأن إيرادات شهر نوفمبر من العام الماضي، قد بلغت أكثر من مليار ونصف المليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أنه تم تحصيل ديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة تقدر بنحو سبعة وثلاثين ونصف المليون دولار.

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