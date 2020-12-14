شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يرتفع اليوم الاثنين.. ويسجل 18.96جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 14-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.96 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ18.93جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتدأولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

وتم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفى ابتداءاً من عام 1999، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية، اليورو الوأحد مقسم إلى 100 سنت.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.96 جنيه للشراء. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.96 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.96 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.93جنيه. 19.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.14 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.96 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.99 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.98 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.97 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.95 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.