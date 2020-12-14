شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. و"دبى" تربح 460 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.18% رابحاً 15.84 نقطة ليغلق عند مستوى 8660.31 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.34% رابحاً 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2555.33 نقطة، وربح رأس المال السوقي بقيمة 460 مليون درهم ليغلق عند مستوى 346.64 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.26% رابحاً 13.51 نقطة ليغلق عند مستوى 5154.086 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 741.711 مليار درهم.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.10% رابحاً 1.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1494.53 نقطة، تباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% رابحاً 15.84 نقطة ليغلق عند مستوى 8660.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.5% خاسراً 303.81 نقطة ليغلق عند مستوى 19942.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 315.5 مليون سهم بقيمة 10.9 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.42%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.41%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.63%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.85%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.76%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.38%.

وقفز 90 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الواحة" بنسبة 10%، ثم سهم " الفخارية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 9.92%، فيما تراجع 93 سهماً على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 8.11%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 3.18%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم "أبو معطي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 858.6 مليون ريال سعودي.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.34% رابحاً 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2555.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 325.6 مليون سهم محققة ما قيمته 276.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4398 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.77%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.69%، ثم قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 0.30%، 0.17%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.47%، 0.42%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 12.42%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.58%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.04%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.5 مليون ورقة بقيمة 34.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.11%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% رابحاً 13.51 نقطة ليغلق عند مستوى 5154.086 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 741.711 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 189.8 مليون سهم، بقيمة 506.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 4127 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.68%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.45%، 0.79%، على التوالي.

وارتفع 17 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أريد بنسبة 7.68%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 5.39%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 5.08%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة منازل بنسبة 3.78، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3.61%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 3.23%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 95.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.45%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.10% رابحاً 1.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1494.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 427.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.97% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.30%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%، فيما تراجع سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.72%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسراً 1.19 نقطة ليغلق عند مستوى 5571.65 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% خاسراً 13.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6088.74 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 23.6 نقطة ليغلق عند مستوى 4553.15 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% رابحاً 8.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4655.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 211 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 4.06%، أعقبه قطاع الخدمات المالية 0.69%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.20%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.08%.

وجاء سهم شركة البريق القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 55.20%، يليه سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 9.95%، ثم سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.56% يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 4.73%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% خاسراً 5.24 نقطة ليغلق عند مستوى 3597.320 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.02 مليون سهم بقيمة 2.014 مليون ريال عبر تنفيذ 488 صفقة لعدد 52 سهماً.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "تكاف عمان للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 3.57%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.31%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 9.09%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 9.09%، ثم سهم "ظفار للتأمين" بنسبة 3.53%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 562.04 ألف ريال عماني.