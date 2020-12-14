شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: منح وسطاء التأمين والمتدربين مهلة لإنهاء إجراءات القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الرقابة المالية أنه في إطار استكمال جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوافقاً مع قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، فقد تقررعقد الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من خلال معهد الخدمات المالية التابع للهيئة للمتدربين ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك عقد الاختبارات عن بعد.

وأضاف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انه تم منح المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية والذين ستتجاوز مدة تدريبهم عاماً بعد تاريخ 1/12/2020، مهلة حتى تاريخ 31/1/2021 لإنهاء إجراءات القيد بسجلات الهيئة، كما تقرر أيضاً منح وسطاء التأمين أو إعادة التأمين، المقيدين بسجلات الهيئة المفروض تجديد قيدهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 مهلة تنتهي في 31/1/2021 لإنهاء إجراءات تجديد القيد.

يذكر أن هيئة الرقابة المالية أصدرت كتابا دوريا رقم 18 لسنة 2020 بشأن منح المتدربين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين مهلة إضافية لإنهاء إجراءات القيد والتجديد في سجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين.