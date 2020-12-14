شكرا لقرائتكم خبر عن هوبط بورصة مسقط بنسبة 0.15%.. وإدراج عليل صلالة فى السوق الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% خاسراً 5.24 نقطة ليغلق عند مستوى 3597.320 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.02 مليون سهم بقيمة 2.014 مليون ريال عبر تنفيذ 488 صفقة لعدد 52 سهماً.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "تكاف عمان للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 3.57%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.31%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 9.09%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 9.09%، ثم سهم "ظفار للتأمين" بنسبة 3.53%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 562.04 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، عن إدراج أسهم شركة عليل صلالة في السوق الثالثة برأسمال قدره 1.1 مليون ريال عماني.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار، اسناد عقد تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء لشركة كهرباء مجان، لمدة عامين اعتباراً من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2022، بحيث يتم احتساب الرسوم حسب سعر الوحدة، ويشمل ذلك التحصيل الإلكتروني بمختلف أنواعه.