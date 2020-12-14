شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يربح 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند 654.679 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 11047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2265 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13272 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3085 نقطة.