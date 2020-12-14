شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نستهدف تحويل 400 ألف سيارة لتعمل بالغاز خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المضى قدماً فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج " غاز/ بنزين"، تستهدف 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة خلال عام، وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.

واستعرض الملا خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادى، آخر مستجدات تنفيذ محاور مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، والخطوات التى تحققت، مؤكداً أن مصر تعمل فى هذا الملف فى إطار من التعاون والعمل المشترك، والذى كان من أهم ثماره توقيع ميثاق منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، مشيراً إلى ما تحقق فى مجال ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة.