شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تنفيذ 29 مشروعا بـ437 مليار جنيه جعل مصر بالمركز 13 عالمياً فى إنتاج الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة، إن نجاح مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، ولفت إلى أنه مع بدء تنفيذ الاستراتيجية عام 2016 كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25% .

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، أن هذا النمو انعكس بالإيجاب أيضاً على معدلات استخدام الغاز الطبيعى فى السوق المحلى حيث يعادل ما تم توصيله من وحدات سكنية بالغاز خلال الست سنوات الماضية نحو 45% من الوحدات التى تم توصيلها بالغاز على مدار 40 عاماً منذ بدء النشاط.