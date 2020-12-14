شكرا لقرائتكم خبر عن متخليش حد يضحك عليك.. 20 معلومة عن شروط إحلال السيارات للعمل بالغاز 15يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مؤخرا لغط وتساؤلات كثيرة حول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وإحلال المركبات القديمة، وهو المشروع الذى تعمل عليه الحكومة المصرية حاليا بشراكة بين أكثر من وزارة، وفيما يلي أهم المعلومات عن التحول للغاز الطبيعي:

- مبادرة إحلال السيارات القديمة تعمل على محورين، الأول، وهو تشغيل السيارات التى عمرها أقل من 20 عاماً بالغاز، والمحور الثاني، وهو السيارات التى تخطي عمرها الـ20 عاماً.

- الحكومة تتيح نظم للسداد تصل إلى 10 سنوات، وهى أطول فترة لم تحدث فى وقت سابق.

- المبادرة تقدم حافزاً مقابل تحويل السيارة، والمبلغ سيكون متفاوتاً وفقاً للسيارة وسيسمي الحافز الأخضر.

- الرئيس السيسي وجه بضم السيارات الملاكي لمباردة إحلال السيارات للعمل بالغاز.

- النصف الثاني من شهر يناير سيتم إعلان شروط وضوابط إحلال السيارات في مصر بالتفاصيل الكاملة.

- تحويل المركبات اللعمل بالغاز يوفر 50% من تكلفة التشغيل.

- تستهدف الحكومة 70 ألف سيارة منها سيارات ملاكي وسيارات أجرة.

- المرحلة الثانية ستكون حوالي 90 ألف سيارة وكذلك المرحلة الثالثة ستشمل 90 ألف سيارة.

- خصصت الحكومة 1.2 مليار جنيه لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج خلال أغسطس الماضي.

- تسهيل في الإجراءات التمويلية للتعاقد وتضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.

- البرنامج القومي لتحويل للغاز الطبيعي باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات.

- خطة لتحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في محاولة لتقليل الاعتماد على البنزين.

- الخطة الحكومية تعتمد أيضا على استيراد السيارات ذات المحركات المزدوجة للعمل بالغاز.

- يتولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعم تحويل السيارات للعمل بالغاز.

- الجدول الزمني المتوقع للخطة من 5 إلى 10 سنوات.

- شركات التجميع المحلي ستعمل على إضافة ميزة العمل بالوقود المزدوج في السيارات التي تعمل عليها.

- الخطة بشكلها القديم لم يكن الملاكي مدرج فيها.

- تعمل على تنفيذ الخطة الحكومية وزارت الصناعة والبترول وقطاع الأعمال والمالية والإنتاج الحربي.

- تحويل السيارة للعمل بالغار الطبيعى يستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 2 إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة.

- أنظمة التحويل الجديدة لكافة السيارات بجميع سعاتها اللترية المختلفة للعمل بالغاز الطبيعى.

- تتاح عمليات التحويل للسيارات ذات السعة اللترية الكبيرة التي تتجاوز 2500 cc .

- الفحص الفنى للسيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك بنسبة لاتقل عن 70% لضمان أفضل أداء للسيارة