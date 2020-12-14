شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بنسبة 0.34% بجلسة الاثنين مدفوعة بصعود سهم إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.34% رابحاً 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2555.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 325.6 مليون سهم محققة ما قيمته 276.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4398 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.77%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.69%، ثم قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 0.30%، 0.17%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.47%، 0.42%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 12.42%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.58%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.04%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.5 مليون ورقة بقيمة 34.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.11%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إعمار للتطوير، انعقاد مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر، لمناقشة التغييرات المطلوبة في مناصب مجلس الإدارة للامتثال بمتطلبات دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، لمراجعة محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، وأي مواضيع أخرى.

كما أعلن بنك المشرق، انعقاد مجلس إدارة البنك يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر الجاري، وذلك للإطلاع على مستجدات أعمال البنك، والموافقة حيث يلزم.