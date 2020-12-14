شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يمحو خسائره المبكرة – تحليل – 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سيسكو (CISCO) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 43.70، استطاع السهم الارتداد منه ارتفاعاً ليمحو جميع تلك الخسائر المبكرة، ويغلق جلسته تلك على عدم تغيير، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي بها.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 43.65، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 45.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد