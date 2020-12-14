شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يهبط لأدنى مستوى فى عامين ونصف مقابل سلة من العملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى عامين ونصف مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل التطورات الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ،بالإضافة إلى توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتوسيع التحفيز النقدي خلال اجتماع هذا الأسبوع.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 90.43 نقطة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2018 ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.76 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.98 نقطة.

فقد المؤشر يوم الجمعة نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل ضعف طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

وحقق المؤشر ارتفاعا بلغ 0.1% على مدار كامل تعاملات الأسبوع الماضي ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، بفضل عمليات التقاط الأنفاس والارتداد من مستويات المنخفضة.

لا تزال المعنويات القوية تسيطر على معظم أسواق المال العالمية، خاصة أسواق الأسهم والسندات، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

بعد تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" للقاح "فايزر-بيونتيك" بدأت الولايات المتحدة فى شحن الجرعات إلى مئات من مراكز التوزيع فى جميع أنحاء البلاد ، من أجل البدء فى حملة التلقيح الواسعة ،والتي تنطلق رسميا اليوم الاثنين.

وبذلك تصبح الولايات المتحدة ،سادس دولة تعطي موافقتها على استخدام اللقاح الذي تصنعه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك ،ومن المفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح فى أوروبا خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم على أكثر تقدير.

وفى نفس الوقت بدء ينتشر اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا ،والمطور من شركة " سينو فارم " الصينية فى العديد من الدول فى أسيا والشرق الأوسط.

تنطلق غدا فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء ، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يوسع المركزي الأمريكي برنامج شراء السندات ،بهدف دعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي الأضرار الناجمة عن الموجة الثانية لفيروس كورونا.