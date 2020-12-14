شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع قرب ذروة 10 أشهر بفضل معنويات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها بعد جلستين من عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، بفضل معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، بعد تمديد المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى انتشار استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 11:37 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 396.61 نقطة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تراجعت الأسهم الأوروبية بقيادة سوق لندن، بفعل المفاوضات المتعثرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا قرابة 0.9% ، فى أول خسارة أسبوعية فى شهر ونصف ،بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى مخاوف الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليستأنف مكاسبه بعد جلستين من الخسائر ، ليقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بفضل تزايد التفاؤل حيال الاقتصاد العالمي.

اتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأحد على مواصلة التفاوض بشأن اتفاق التجارة ، مع بذل المزيد من الجهود من أجل إبرام الاتفاق قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

بعد تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" للقاح "فايزر-بيونتيك" بدأت الولايات المتحدة فى شحن الجرعات إلى مئات من مراكز التوزيع فى جميع أنحاء البلاد ، من أجل البدء فى حملة التلقيح الواسعة ،والتي تنطلق رسميا اليوم الاثنين.

وبذلك تصبح الولايات المتحدة ،سادس دولة تعطي موافقتها على استخدام اللقاح الذي تصنعه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك ،ومن المفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح فى أوروبا خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم على أكثر تقدير.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من المستوي القياسي الجديد عند 3,712.39 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.25% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 1.2% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 1.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.5 %.