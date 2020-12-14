شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل التطورات الإيجابية للقاحات فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى أسبوعين ، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ،بفعل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل التطورات الإيجابية للقاحات فيروس كورونا ،والتي سوف تساعد كثرا فى تعافي الاقتصاد العالمي.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.2% إلى 1,819.12$ الأدنى منذ 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,840.82$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,841.65$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

بدأت الشحنات الأولى من لقاح فيروس كورونا المطور من شركتي "فايزر" الأمريكية و "بيونتيك" الألمانية يوم الأحد فى الانتشار للوصول إلى العديد من الولايات الأمريكية ، من الأجل الاستعداد للبدء فى حملة تلقيح واسعة فى البلاد.

كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية"FDA" قد منحت الضوء الأخضر رسميا يوم الجمعة للاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتيك" لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وبذلك تصبح الولايات المتحدة ،سادس دولة تعطي موافقتها على استخدام هذا اللقاح، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك ،ومن المفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح فى أوروبا خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم على أكثر تقدير.

وفى نفس الوقت بدء ينتشر اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا ،والمطور من شركة " سينو فارم " الصينية فى العديد من الدول فى أسيا والشرق الأوسط.

التطورات الإيجابية للقاحات المضادة لفيروس كورونا ، سوف تساعد كثيرا فى تعافي الاقتصاد العالمي ، حيث من المتوقع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس كورونا ، مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية المغلقة ورفع عمليات التشغيل إلى مستويات ما قبل كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 3.79 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,175.99 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 حزيران/يونيو الماضي.