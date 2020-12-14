شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من اختراق مقاومة العلم المثلثي الصاعد، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو مستويات 0.7600 ثم 0.7685 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7520 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7480 والمقاومة 0.7600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد