شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ليقترب من حاجز 51.00، ويظهر بعض الميل الهابط الآن ليتجه نحو عملية إعادة اختبار محتملة للمقاومة المخترقة للقناة اللحظية الهابطة، وطالما أن السعر فوق 49.20، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المتوقع يصل إلى 53.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.20 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد