شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط بإيجابية ليختبر حاجز 47.00 دولار، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستويات 48.00 ثم 50.00 كأهداف رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 46.00 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.00 والمقاومة 48.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد