شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ليهاجم مستوى 1833.00 ويتحرك دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض بقية اليوم وتفعيل سيناريو الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الأهداف السلبية المتوقعة تبدأ عند 1807.00 وتمتد إلى 1790.00، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 1833.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1815.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم