شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عملية اختراق مستوى 1.3375 ويحاول الثبات فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مستويات 1.3540 ثم 1.3600 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.3270 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3260 والمقاومة 1.3480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد