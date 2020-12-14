الاتحاد الأوروبي: اتفاقية التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ممكنة

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اطلع ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البركسيت السفراء الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل على آخر منحى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

كما اجتمع المفوض الأوروبي مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي قبل أن يستأنف جولة محادثات جديدة مع المفوض البريطاني دفيد فروست.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: إنه لا يزال لديه اعتقاد راسخ بأن اتفاقية التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ممكنة ، وقلصت النزاعات المعلقة التي يتعين تسويتها قبل العام الجديد إلى اثنتين فقط.

وأضاف بارنييه “أن المفاوضات التي استمرت تسعة أشهر توصلت إلى إيجاد تسويات بشأن قواعد المنافسة العادلة وحقوق الصيد ، ولم يذكر مسألة الآليات القانونية لحل النزاعات المستقبلية التي عرقلت المفاوضات لفترة طويلة”.