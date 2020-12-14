شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: اتفاقية التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ممكنة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 1:30 مساءً, 14 ديسمبر 2020 م
المناطق - الرياض
اطلع ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البركسيت السفراء الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل على آخر منحى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .
كما اجتمع المفوض الأوروبي مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي قبل أن يستأنف جولة محادثات جديدة مع المفوض البريطاني دفيد فروست.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: إنه لا يزال لديه اعتقاد راسخ بأن اتفاقية التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ممكنة ، وقلصت النزاعات المعلقة التي يتعين تسويتها قبل العام الجديد إلى اثنتين فقط.
وأضاف بارنييه “أن المفاوضات التي استمرت تسعة أشهر توصلت إلى إيجاد تسويات بشأن قواعد المنافسة العادلة وحقوق الصيد ، ولم يذكر مسألة الآليات القانونية لحل النزاعات المستقبلية التي عرقلت المفاوضات لفترة طويلة”.