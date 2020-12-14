"ريديت" يستحوذ على منصة "دابسماش" المنافسة لتيك توك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استحوذ موقع "ريديت"، أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، على منصة "دابسماش" لمقاطع الفيديو القصيرة، حسبما أعلن الجانبان.

وتعكس هذه الخطوة سعي منصات التواصل الاجتماعي لتكرار النجاح الذي حققه تطبيق "تيك توك" الشهير.

وأعلن ريديت أن دابسماش ستحافظ على نظامها وعلامتها التجارية الخاصة، ولكن سيتم دمج أدوات إنشاء الفيديو في ريديت. ولم يتم الكشف عن البنود المالية للصفقة.

وفقا لريديت، فإن نحو 30% من مستخدمي دابسماش ينشرون مقطع فيديو كل يوم، لكن لم يتم الإفصاح عن عدد مستخدمي المنصة.

وكان الموقع الإخباري المتخصص "تيك كرانش" قد ذكر في كانون ثان/يناير أن المنصة وصلت إلى تسجيل مليار مشاهدة فيديو شهريا.

وقالت ريديت إن حوالي 25% من إجمالي المراهقين من ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة يستخدمون دابسماش، ويمثل الإناث 70% من المستخدمين.