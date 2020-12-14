شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تقدم موعد دفع دعم مالي لاستمرار عمل مصافي النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور الاثنين إن أستراليا ستقدم موعد دفع مساعدة مالية لدعم مصافي النفط الثلاثة المتبقية في البلاد ستة أشهر لمساعدتها في التغلب على التبعات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وتواجه المصافي الأسترالية ركوداً في الطلب جراء القيود المفروضة على السفر الدولي والعزل العام في الداخل بسبب كوفيد-19 هذا العام، مما تسبب في خسائر تقول إنها تهدد مستقبل المصافي.

وقال تايلور: «ما زالت جائحة كوفيد-19 تشكل ضغطاً هائلاً على مصافينا وعلى العدد الكبير من الأستراليين العاملين في قطاع الوقود، ستساعد المبالغ التي تدفع لدعم الإنتاج الصناعة على تحمل الصدمة الاقتصادية لهذه الأزمة ، وحماية الوظائف والصناعة المحلية ، وتعزيز أمن الوقود لدينا وحماية قائدي السيارات من ارتفاع الأسعار».

وأُعلن هذا الدعم في إطار حزمة شاملة لتأمين الوقود يبلغ حجمها 2.3 مليار دولار أسترالي (1.7 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول.

وقال تايلور إن الدعم سيبدأ الآن في أول يناير/ كانون الثاني 2021 مقابل الأول من يوليو/ تموز.

وسيتم تقديم الدعم من خلال دفع سنت واحد على الأقل لكل لتر من البنزين والسولار ووقود الطائرات من المصافي المحلية التي تواصل عملياتها في أستراليا.

ولا بد أن توافق المصافي على مواصلة العمل حتى يونيو/ حزيران 2021 على الأقل للحصول على الدعم الذي تبلغ قيمته 83.5 مليون دولار أسترالي خلال الأشهر الستة الأولى.