آسباب الارتفاع الجماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

في مشهد رائع، استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلق أمس على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11031 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2257 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13233 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4271 نقطة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2122 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3078 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم شركتي ابن سينا فارما والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 1300 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 400 سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، 1000 سهم، 1500 سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر أعلن البنك المصري الخليجي، اعتماد مجلس إدارة البنك، الموازنة التقديرية للبنك لعام 2021 بنمو صافي الربح المستهدف بزيادة قدرها 15% عن صافي الربح المتوقع لعام 2020، كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك للفترة من عام 2021 إلى 2024.

وفي سياق منفصل وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والعمير، بالأغلبية على إبرام عقد بيع كامل مساهمة الشركة في أسهم شركة النصر للمرافق والتركيبات وحوالة حق الرصيد الدائن لدى شركة النصر في 31 يوليو عام 2020، والموافقة بالإجماع على تعديل قرار الجمعية العامة العادية للشركة، والسابق عقدها يوم 10 مارس الماضي، والخاص بتوزيع أرباح العام الحالي 2019، لرد مبلغ 2.07 مليون جنيه لحساب الأرباح المرحلة قيمة حصة أسهم الخزينة في توزيعات الأرباح، والموافقة بالأغلبية على إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، وتجديد مدة المجلس الثلاثة سنوات متتالية.